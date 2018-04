SJCC leva debate sobre alfabetização a Garanhuns

EDUCAÇÃO

Seminário, com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho, será realizado nesta segunda-feira, no Hotel Sesc

Pernambuco precisa melhorar indicadores de alfabetização

Garanhuns, no Agreste meridional, recebe hoje o quinto seminário realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) para debater a alfabetização. O evento, que acontece no auditório do Hotel Sesc Garanhuns, a partir das 8h, deve reunir prefeitos, secretários de municipais de educação, diretores de escolas e professores. O ministro da Educação, Mendonça Filho, estará presente.

A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), realizada pelo MEC em 2016, revelou que sete de cada 10 alunos pernambucanos têm desempenho ruim em leitura e cinco em escrita. No Agreste meridional, que reúne 27 cidades, somente Jucati e Tupanatinga tiveram mais de 50% dos alunos com bom resultado em leitura: 95% e 57%, respectivamente.

Em escrita, conforme a ANA, 14 municípios da região aparecem com mais da metade das crianças nos níveis considerados satisfatórios. Jucati e Tupanatinga, mais uma vez, se destacaram, com 86% e 66%. A secretária de Educação de Jucati, Eliza Lúcio, é uma das convidadas para participar do debate. Ela vai relatar a experiência do município na alfabetização. Já o prefeito de Garanhuns, Izaías Régis (PTB), fará a saudação inicial.

Os outros convidados são o presidente do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), Marcos Magalhães, e o secretário de Educação Básica do MEC, Rossieli Soares. Ele vai apresentar a política de alfabetização e formação do professor organizada pelo governo federal.







“Debater educação sempre foi uma preocupação dos veículos do Sistema Jornal do Commercio. Com os baixos indicadores de alfabetização no Estado, esse debate é mais do que necessário”, ressalta o diretor de redação do JC, Laurindo Ferreira.

MOVIMENTO

O seminário faz parte do Movimento Pernambuco pela Educação, lançado pelo SJCC no final do ano passado. O evento tem o apoio da TV Escola e do Instituto Ayrton Senna. Há a cooperação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), além do apoio institucional do Sistema Fecomércio.

Os dois primeiros encontros, em dezembro, foram em Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão. Outros dois ocorreram este ano na Zona da Mata (Goiana e Barreiros). A meta é levar a discussão a todas as regiões de Pernambuco.