Turista é vítima de ataque de tubarão em Fernando de Noronha

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima não teria sofrido lesões

O incidente aconteceu na Praia do Leão

Foto: Divulgação

Um turista foi vítima de ataque de tubarão na tarde desta sexta-feira (30) na Praia do Leão, em Fernando de Noronha. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco. O homem é um músico, de São Paulo, de aproximadamente 48 anos e não teve lesões graves, apenas alguns arranhões. Ele pediu para não ter o nome revelado.

O animal, segundo os bombeiros, era um filhote de uma espécie de porte pequeno, provavelmente limão, comum na região. O ataque é classificado como "mordida exploratória", quando o tubarão morde e solta imediatamente. "Nesse período, a concentração de tubarões aumenta. O que houve foi um erro de identificação do animal, uma tentativa de mordida, que resultou em arranhões. A vítima não teve maiores complicações", explicou o major Aldo Silva. O turista foi levado até o Hospital São Lucas, medicado e liberado em seguida.

Segundo explicou o engenheiro de pesca Leonardo Veras, que é especialista em tubarões, o animal não teve a intenção de atacar o turista. "Essa espécie costuma pegar suas presas bem perto da praia, no raso. Aí o tubarão deve ter trombado com a pessoa, deu a mordida no tornozelo e imediatamente fugiu", disse.

Em dezembro do ano passado, um outro turista teve parte do antebraço amputado após um ataque de tubarão.