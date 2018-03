PE: Março abre trimestre com alerta de chuvas acima do esperado

CHUVAS

Na região, as chuvas se intensificam nos meses da março a maio, se prolongando até o final de junho

Para a noite desta quinta-feira até a madrugada da sexta, espera-se pancadas de chuvas fracas

Foto: Fernando da Hora/ JC Imagem

JC Online





O mês de março começa com previsão de chuva em todo o estado de Pernambuco, conforme divulgou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na previsão para esta quinta-feira (1º). As chuvas que caíram no mês de fevereiro, no Recife, não atingiram a média esperada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Por outro lado, os três meses a seguir poderão superar as estatísticas.

De acordo com o instituto, as chuvas do mês passado registraram 119 milímetros, faltando pouco mais de 19% para alcançar a média esperada. Os meses de março, abril e maio terão maior probabilidade de chuva entre a categoria de normal a acima da normal. O INMET ainda ressalta que “ainda pode ocorrer grande variabilidade espacial e temporal da chuva no decorrer deste trimestre, pancadas de chuva forte num período curto”.







A Apac destaca que no Agreste e Sertão, espera-se chuvas de fraca a moderada no período da tarde, com trovoada. Já no Leste da Região Metropolitana do Recife e Zona da mata, espera-se chuva fraca e em determinados períodos, valendo para esta noite e se estendendo até a madrugada da sexta-feira (2).

Alerta

O instituto alerta que as fortes chuvas ficarão mais frequentes a partir do dia 20 de março, ficando mais intenso até o dia 21 de junho. “60% das chuvas esperadas para o ano todo em Recife, chovem de março a julho”, pontua o INMET.