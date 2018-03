Secretaria de Saúde alerta sobre vacinação contra sarampo em PE

VACINAÇÃO

Pernambuco não registra casos desde 2014, contudo, há registros em Roraima e países vizinhos

A vacinação é gratuita e disponibilizada em postos do SUS

Para manter os registros de caso de sarampo em nível zero em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) alerta os pernambucanos a se vacinarem. “É importante que a população vá a um posto de saúde, munido da caderneta de vacinação, para saber se é preciso fazer a atualização de alguma dose”, destaca a SES.

Desde 2014 o estado não tem casos da doença. Para continuar com este índice, a indicação é receber a vacina tríplice viral, disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que evita também a rubéola e a caxumba.

Indicações

Bebês com 12 meses devem ser vacinados. Para crianças acima de 2 anos, além de jovens e adultos até os 29 anos, que ainda não foram vacinados, devem receber duas doses. Os adultos entre 30 e 49 anos tomam apenas uma dose da tríplice viral.

O alerta também se estende aos profissionais de saúde, que devem tomar duas doses da vacina, independente da idade.

18 casos já foram confirmados no Brasil

No Brasil, 18 casos já foram confirmados em Roraima, estado que faz divisa com a Venezuela. Por isso, a SES reforça com os municípios e a população em geral a importância de intensificar as ações de imunização para que os pernambucanos atualizem sua situação vacinal e, assim, evitem a reintrodução do vírus no Estado. Por conta da doença ser extremamente contagiosa, se espalha rapidamente.







No mundo, em 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já confirma casos principalmente em países do continente europeu e africano. Nas Américas, os registros são nos Estados Unidos e, em maior quantidade, na Venezuela.

“Hoje, o fluxo de pessoas entre países pode facilitar a introdução de vírus em territórios que ele não esteja presente. Precisamos chamar a atenção dos pernambucanos para que eles verifiquem se sua situação vacinal está atualizada, não apenas para o sarampo, mas para outras enfermidades que possam ser evitadas com as vacinas disponibilizadas pelo SUS”, reforça o diretor geral de Controle de Doenças Transmissíveis, George Dimech.

Se informar em unidades de saúde é primordial para evitar a doença

O sarampo é uma doença que causa febre e manchas vermelhas no corpo, acompanhado de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza ou conjuntivite. Caso haja esses sinais, é importante procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Em Pernambuco, foram registrados 199 casos de sarampo em 2013 e 27 em 2014, além de 1 caso importado em 2012. Anteriormente, o último registro tinha sido em 1999.