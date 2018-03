Homem nega cigarro e é morto a pauladas em Agrestina

VIOLÊNCIA

Segundo a polícia, a vítima Joseildo Marques estava voltando para casa com a esposa quando foi abordado por dois homens que pediram o cigarro

A vítima disse aos suspeitos que não tinha cigarro e foi agredido até a morte

Foto: Fotos Públicas

Um homem foi morto de forma violenta e por motivo fútil na noite dessa terça-feira (27), no município de Agrestina, Agreste de Pernambuco. Joseildo Marques da Silva, de 35 anos, foi assassinado a pauladas na frente da esposa porque negou um cigarro a dois homens.

Crime

Segundo a Delegacia de Agrestina, a vítima estava voltando para casa, por volta das 22h, junto com a esposa, quando foi abordado por dois homens, Samuel Brás dos Santos Lima, de 22 anos, e um adolescente, de 16. Os suspeitos teriam pedido um cigarro para Joseildo, que afirmou que não tinha. Os dois homens, então, começaram a agredir a vítima com socos e pontapés, e depois com pauladas. Joseildo não resistiu aos ferimentos, que se concentraram na região da cabeça, e morreu no local. A esposa da vítima não foi atacada.







Os dois suspeitos fugiram do local e só foram capturados na manhã desta quarta-feira (28), quando tentavam fugir de Agrestina. Eles foram levados para a Delegacia do município. Nesta quarta-feira (28), o mais velho vai ser encaminhado para a audiência de custódia, em Caruaru, também no Agreste. Já o adolescente vai permanecer apreendido e apresentado para o Ministério Público.