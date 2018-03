Paulo assina federalização da Unidade III do presídio de Itaquitinga

CIR

Governo Federal passa a ser responsável pela conclusão das obras da prisão de Itaquitinga, que se encontra 62% construída

O investimento é de R$ 25 milhões

Foto: Guga Matos/JC Imagem

O governador Paulo Câmara e o ministro Raul Jungmann assinaram, nesta quinta-feira (29), um termo entre o Governo de Pernambuco e o Ministério da Segurança Pública para a federalização da Unidade III do Centro de Integrado de Ressocialização (CIR) de Itaquitinga.

Com a assinatura do protocolo de transferência, o Governo Federal passa a ser responsável pela conclusão das obras da unidade, que se encontra 62% construída, além de sua administração e manutenção, tornando-a a primeira instalação carcerária federal em Pernambuco.







Investimento

O local irá receber presos do regime fechado e receberá um investimento de R$ 25 milhões. A estrutura e o número de vagas serão adequados pela União, de acordo com as necessidades do novo projeto.