Veja o perigo das estradas que levam até Nova Jerusalém

O Jornal do Commercio percorreu mais 500 quilômetros para mostrar a condição das rodovias

Rodovias como a PE-145 apresentam muitos buracos.

Alexandre Gondim / JC Imagem

Um calvário. É isto o que passa o motorista que vai assistir aos espetáculos da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Rodovias velhas, desgastadas, escuras, esburacadas e perigosas compõem o martírio de quem pensa em pegar a estrada rumo ao interior nesta Semana Santa. O Jornal do Commercio percorreu mais de 500 quilômetros, de dia e à noite, para mostrar as condições das estradas que levam ao principal evento do período no Estado: o espetáculo da Paixão de Cristo. Quem vai reclama que a pompa da encenação não condiz com a mobilidade até o distrito de Fazenda Nova.

Tanto a rota principal de 180 km (BR-232/BR-104/PE-145) quanto a alternativa, com cerca de 170 km (BR-408/PE-90/ PE-95/BR-104/PE-195). Em ambas nos deparamos com os mais diversos problemas. Os mais graves se concentram na PE-145, no trecho final mais próximo da cidade-teatro e que é passagem obrigatória independentemente do caminho escolhido.

Apesar da distância do início da rodovia no Trevo do Cangaceiro, na BR-104, até Nova Jerusalém ser pequena (apenas 23 quilômetros) grandes obstáculos são vistos. A PE-145 quase não possui acostamento e nos trechos em que existe ele está tomado pelo mato. Falta sinalização vertical e horizontal. O pavimento mais parece uma colcha de retalhos e mais reparos foram feitos às vésperas da temporada de espetáculos.

“Essa situação que você está vendo aí é a mesma o ano inteiro. Só quando chega a época do espetáculo é que eles correm pra fazer esses remendos e ainda por cima malfeitos. Com oito dias os buracos já estão todos abertos de novo. É uma vergonha”, reclamou o condutor de lotação Fabrício Félix.

Problemas também na principal rota para o interior, a BR-232: falhas no pavimento e desníveis em vários pontos. Situação ainda pior no caminho pelas rodovias estaduais. Na PE-95, que liga Limoeiro a Caruaru, a sinalização é até satisfatória, mas na PE-90, de Carpina a Toritama, há muitos buracos e falta acostamento. Condições ideais para a ação de bandidos.

Na lista dos pontos mais inseguros, segundo a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão de Polícia Rodoviária, está a PE-90, entre Vertentes e Toritama. “Assalto aqui é a toda hora. Está muito perigoso e quando chega a Semana Santa é que ninguém tem sossego”, reclamou o ajudante de serviços gerais Mario João da Silva.

Os obstáculos se tornam ainda maiores e perigosos à noite. Em vários trechos nas rodovias estaduais e federais a escuridão é total e fica impossível visualizar buracos e lombadas. “Não importa qual caminho você escolha, a sensação de insegurança é grande. Não tem como você rodar à noite por aqui e não ficar com medo”, disse o motorista Silmar Torres.







O diretor de operações e construções do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Silvano Carvalho, informou que a BR-232 está recebendo este ano manutenção da ordem R$ 20 milhões e a BR-104 continua em obras de duplicação. Já em relação à PE-145 o projeto executivo de restauração já está em fase de conclusão e a expectativa é que de a obra orçada em R$ 25 milhões comece em agosto e termine antes da Semana Santa de 2019. Quanto a PE-95 a primeira etapa da restauração já foi concluída e o projeto de duplicação da PE-90 segue em processo licitatório”, detalhou Silvano.

O desafio de diminuir os congestionamentos em Gravatá

Uma conta difícil de se fechar. Uma cidade que, de acordo com a prefeitura, conta com uma frota de 30 mil veículos em dias normais e tem este número mais que triplicado na Semana Santa, chegando a superar os 100 mil. Assim é Gravatá, no Agreste, que literalmente infla neste período e todos os anos tenta solucionar esta difícil equação.

Junto com Fazenda Nova, o município é um dos principais destinos de quem vai curtir o feriado no interior e é conhecido por ser uma “segunda residência” de muitas pessoas da capital. Acontece que ao ser transformada em casa principal a quantidade de carros fica incompatível com a já restrita malha viária da cidade cortada ao meio pela BR-232.

O publicitário Daniel Coutelo passa por essa experiência todos os anos desde 2011 quando os pais se mudaram para Gravatá e a partir dai passou a aproveitar o feriado da Semana Santa com eles no interior. “O trânsito vira um verdadeiro caos porque a cidade não comporta a quantidade de carros que surgem. É um transtorno entrar, sair e circular por lá. Então nos programamos para passar o feriado em casa mesmo e procuramos evitar ao máximo ir ao centro”, contou Daniel.

Para tentar evitar esse tipo de situação, a prefeitura, em parceria com o Detran, vai promover algumas mudanças no trânsito. A partir de amanhã até domingo as vias locais, que geralmente são mão dupla, passarão a ter sentido único, seguindo a mesma direção do fluxo da BR-232. “Quem vem do Recife e pega a via local irá trafegar apenas no sentido de quem vai para Caruaru. Já a via local de quem vem de Caruaru será apenas na direção do Recife. Já a região do viaduto vai funcionar como um binário para fazer esta transição de um lado para o outro. Com essas mudanças e as orientações dos agentes esperamos dar mais fluidez ao trânsito”, disse o secretário de infra-estrutura municipal Ricardo Cardin.

De acordo com ele, outras atitudes simples dos motoristas podem evitar os já connhecidos longos congestionamentos na cidade. “É importante que as pessoas se planejem, saiam cedo de casa, evitem horários de pico, comprem seus provimentos antecipadamente e respeitem as leis de trânsito. Com a colaboração de todos vamos ter um feriado tranquilo nas estradas”, disse o secretário.