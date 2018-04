Corpo de homem desaparecido no Rio Una é encontrado em Barreiros

ZONA DA MATA

O corpo de um homem que estava desaparecido no Rio Una, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi encontrado por populares na manhã desta quarta-feira (4).

Clebson Pereira da Silva, de 29 anos, havia sumido no rio desde o último domingo (1º). Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local nessa segunda-feira (2), mas devido ao alto nível das águas e a forte correnteza, impossibilitou os bombeiros fazerem as buscas.

Clebson era casado e deixou uma filha de 3 anos. O corpo deverá ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.