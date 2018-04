Alerta de chuva forte é emitido para RMR, Mata Sul e Sertão de PE

CHUVA

O alerta de fortes chuvas se estende até o sábado (7)

A Defesa Civil alerta os moradores de área de risco para que contactem o órgão assim que identificarem algum sinal de desabamento, enchente ou outras situações de risco

Foto: Sérgio Bernardo/JC Imagem

Chuva com intensidade moderada a forte são esperadas para esta sexta-feira (6) nas Região Metropolitana do Recife e Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), esta previsão se estende até o sábado (7).

Para o Sertão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, podendo acompanhar descargas elétricas e rajadas de vento em áreas isoladas da região.







Segundo o Inmet, o alerta de fortes chuvas valem até as 23h59 do sábado (7).

Previsão do tempo

Ainda de acordo com a Apac, a previsão do tempo para este fim de semana é de chuva fraca a moderada na maior parte do Estado. Neste sábado (7), a Região Metropolitana do Recife deve ter um dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade moderada. A temperatura deve variar entre 22ºC e 30ºC.

