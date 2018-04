Apac emite alerta de chuvas fortes para Pernambuco nesta segunda-feira

CHUVAS FORTES

A Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata seguem com alerta de chuvas fortes desde sexta-feira (6)

O grande volume de chuvas no Recife causou transtornos em alguns pontos da cidade

Foto: JC Imagem

JC Online





Após um fim de semana chuvoso, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu na manhã desta segunda-feira (9) mais outro alerta de chuvas com intensidade moderada a ocasionalmente forte na Região Metropolitana, Zonas da Mata Norte e Sul e no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Apac, o alerta de chuvas fortes é válido até esta terça-feira (10).

Na última sexta-feira (6), a agência emitiu um alerta de chuvas fortes até o sábado (7) e aviso foi renovado no domingo (8) pela manhã.

Acidentes

O grande volume de chuvas no Recife causou transtornos em alguns pontos da cidade. Na manhã desse domingo, alguns deslizamentos foram registrados na Rua Alto do Reservatório, em Nova Descoberta; na Rua Córrego São Domingos Sávio, no Alto José Bonifácio; e na Rua Vênus, no Córrego do Abacaxi. Todos na zona norte do Recife.







Em Olinda, um deslizamento de barreira foi registrado no bairro de Caixa D’água. De acordo com informações iniciais, ninguém se feriu.

Defesas Civis

Em caso de emergência, a orientação é que moradores de áreas de risco acionem a Defesa Civil do seu município. Confira a lista abaixo:

Barreiros: 3675-1156 / 98662-6217 / 98545-2887 / 38716-5011

Rio Formoso: 97112-5597

Caruaru: 3723-2838 / 3701-1174 / 199

Água Preta: 3781-1925

Cortês: 98758-8668

Ribeirão: 98655-0919

Catende: 3673-1402

Olinda: 0800-281-1537

Codecipe: 3181-2490

Recife: 0800-081-3400