Apac prevê mais chuvas em Pernambuco nesta quinta-feira

PREVISÃO DO TEMPO

A previsão para a RMR e Matas Norte e Sul de Pernambuco é de pancadas de chuvas fortes ao longo do dia

A previsão e de chuva para todas as regiões do estado

Foto: Margarida Azevedo/SJCC

JC Online





A previsão do tempo para esta quinta-feira (12), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), é de céu parcialmente nublado a nublado na Região Metropolitana do Recife (RMR), com pancadas de chuvas fortes de forma isolada ao longo do dia. Nas Zonas da Mata Norte e Sul a previsão de chuva é a mesma. As temperaturas para essas regiões irão variar entre máxima de 29° e mínima de 21°.

Outras regiões

No Agreste, a previsão também é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva ao longo do dia, mas com intensidade fraca a moderada. Os termômetros irão marcar entre 30° e 17°.

Ainda segundo a Apac, o Sertão do estado se mantém em período de chuvas. No Sertão de Pernambuco, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e da noite, enquanto no Sertão de São Francisco, a intensidade das chuvas será fraca e também cairão nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas irão variar entre 32° e 17° e 33° e 22°, respectivamente.







Em Fernando de Noronha, a Apac prevê o céu nublado e com chuva contínua em toda a região da ilha com intensidade fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas variam entre máxima de 30° e mínima de 23°.

Marés

No início da manhã a maré estará baixando e, por volta das 7h50, estará batendo a altura de 0,6m. A partir daí, o volume do mar volta a subir, podendo chegar na altura de 2,1m às 13h50. A maré volta a baixar até às 20h10, quando o volume da água pode chegar na altura de 0,4m.