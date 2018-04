Apac emite aviso de chuvas fortes para a Mata Norte e Agreste

ALERTA

Cidades do Agreste, como Surubim, registraram alagamento nas ruas em diversos pontos do município

Apesar de felizes com os temporais, os moradores estão apreensivos com os problemas de estrutura em Surubim

Foto: Cortesia

JC Online





A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um alerta de chuvas com intensidade moderada a forte na Zona da Mata Norte e no Agreste Pernambucano para esta sexta-feira (13) e tem validade até a manhã deste sábado (14).

Acúmulo de chuvas

Surubim, no Agreste, amanheceu com as ruas alagadas em vários pontos da cidade após as chuvas desta sexta. Apesar de felizes com os temporais, os moradores estão apreensivos com os problemas de estrutura no município.







Casinhas, também no Agreste, teve um acúmulo de chuvas de 102,36 mm nas últimas 24h, a maior das cidades da região que consta no monitoramento da Apac. Em Itambé, na Mata Norte, um acúmulo de chuvas de 96,97 mm foi contabilizada pelo radar da agência.