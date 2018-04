Em 24h, chove mais da metade do esperado para mês de abril em Triunfo

SERTÃO

Chuva torrencial atingiu a cidade principalmente durante a noite desta quinta (12)

De acordo com a Apac, a chuva que atingiu Triunfo está dentro da normalidade esperada para o mês de Abril

Foto: Cortesia

Chuvas torrenciais atingiram Triunfo, no Sertão do estado, durante quatro horas na noite desta quinta (12). De acordo com o último boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), entre as 7h da manhã de ontem até às 7h da manhã de hoje (13), a cidade sertaneja foi a localidade no estado onde mais choveu, com 127,18 mm, o que representa mais de 50% do esperado para o mês de Abril, onde o acumulado é de 218 mm.

Segundo o morador Carlos Ferraz, a chuva ficou intensa por volta das 19h de ontem. "Só veio parar mais por volta das 23h. Ruas ficaram alagadas, e o açude da cidade sangrou. Faz bastante tempo que não chove dessa forma em Triunfo", afirmou. Durante a manhã de hoje, devido ao desnível das ruas, já não se tinha muitos pontos de alagamento. Algumas vias, como a Avenida José Bezerra, popular Rua dos Correios, apresentaram buracos provocados pelas chuvas.





Um dos pontos turísticos mais atrativos do município, o açude João Barbosa Sitônio, esteve com o nível muito elevado durante a chuva. Vários pedalinhos ficaram submersos e sem poder ser utilizados durante a manhã de hoje.







A meteorologista da Apac, Aparecida Fernandes, afirma que o acumulo de chuvas em Triunfo está dentro da faixa de normalidade para o mês, já que não se chove todos os dias na cidade.

Em outras localidades do Sertão a Apac também registrou grande acumulo de chuvas em 24 horas. O município de Parnamirim apresentou 52,22 mm de precipitação, em seguida, Ipubi com 50,14 mm.

Brejinho

Com as chuvas dessa quinta (12) no Sertão do Pajeú, a barragem de Brejinho, que abastece a cidade de Triunfo, chegou a 92% de sua capacidade. De acordo com a empresa terceirizada que presta serviços a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a barragem, que tem capacidade total de 280 mil m³, estava há uma semana com apenas 52% de sua capacidade, uma recuperação de 40%.