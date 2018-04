Mulher é encontrada morta em Cabrobó

VIOLÊNCIA

Segundo a Polícia Militar, a vitima sofreu espacamento na cabeça, sendo encontrada com aspecto de abandonada

A Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó ficou responsável pelas investigações do crime

Foto: Reprodução/ Google Maps

JC Online





Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) no bairro de Temperatura, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Seu nome completo ainda não foi identificado, mas, segundo informações iniciais, a jovem teria por nome Ana Paula.

Segundo a Polícia Militar, nas primeiras horas do dia, a 2ª Companhia de Polícia Militar (CIPM) foi acionada por populares para verificar a ocorrência, na Rua Projetada, imediações do hotel Bela Vista. Ao chegarem no local, agentes encontraram a jovem morta em uma casa com um aspecto de abandonada.







Ainda segundo a PM, a vítima estava despida, queimada e com sinais de espancamento. A suspeita é de que ela tenha sofrido pancadas na cabeça.

Não há suspeitas sobre a autoria do crime.

Investigação

As investigações estão por conta da Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, sob o comando do Delegado Dr. Elioenai Dias dos Santos Filho. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.