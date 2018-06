Explosão de gás destrói residência em Serra Talhada

SERTÃO DO PAJEÚ

Segundo vizinhos, os moradores da casa teriam comprado um botijão de gás, que foi mal instalado, no início da manhã

O fogo logo se alastrou e atingiu toda a residência, destruindo os móveis, eletrodomésticos e objetos pessoais

Foto: Cortesia/ Whatsapp

JC Online





Um casa pegou fogo e ficou destruída após a explosão de um gás de cozinha na manhã desta terça-feira (26), em Serra Talhada, no Sertão do Estado. De acordo com um populares, um gás mal instalado teria ocasionado a explosão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h para atender a ocorrência na Rua Pedro Alvares de Oliveira, no bairro do Ipsep. Segundo uma vizinha, a família que mora na casa, um casal e o filho de aproximadamente 10 anos, comprou um botijão de gás no início da manhã. Quando a mulher, identificada como Graça, ligou o fósforo para fazer um café, as chamas começaram.







Os Bombeiros demoraram cerca de 3h para conseguir apagar todas as chamas. A moradora da residência precisou ser levada ao hospital por ter inalado muita fumaça. Apesar do susto, ninguém da família foi ferido.