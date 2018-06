Homem morre engasgado com pedaço de carne em Garanhuns

FATALIDADE

Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde

JC Online

Com informações do NE10 Interior



Um homem morreu engasgado com um pedaço de carne enquanto jantava no bairro de Heliópolis, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Antônio José Vitalino de Oliveira, de 56 anos, tinha ingerido bebida alcoólica na tarde dessa segunda-feira (25) e ido descansar, antes de fazer a refeição da noite.

Antônio José ainda chegou a ser socorrido após a esposa dele pedir ajuda aos vizinhos e acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os médicos da urgência orientaram os primeiros socorros à vítima enquanto estavam a caminho. O homem foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste, mas já foi liberado.







Velório

O velório será realizado nesta quarta-feira (27), na residência de familiares em Heliópolis, bairro onde morava. O enterro do corpo será na tarde do mesmo dia, no Cemitério São Miguel, em Garanhuns.