Acidente com ônibus que saía de Arcoverde deixa mortos e feridos na Bahia

Vítimas

Acidente teria ocorrido às 4h30

Veículo seguia com destino a São Paulo

Foto: Portal Poções/Reprodução

JC Trânsito





Na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 4h30, um acidente envolvendo um ônibus deixou pelo menos seis pessoas mortas e mais 44 feridos no KM 749 da BR-116, no município de Poções, na região sudoeste da Bahia. Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia dão conta de que o veículo partiu de Arcoverde, no sertão pernambucano, com destino a São Paulo.

No momento do acidente, o ônibus trafegava no sentido Vitória da Conquista, de um trecho da via que é pedagiado, quando saiu da pista e despencou em uma ribanceira, localizada às margens da rodovia. A causa do acidente ainda não foi descoberta.

Vítimas

Profissionais do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência e levaram as vítimas para hospitais da região. Três mulheres feridas no acidente foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, na Bahia. O JC Trânsito entrou em contato com a unidade de saúde, que informou que Maria Vitória Santos Palmeira, de 16 anos, Claudiana Maria Aguiar Pereira, de 52 anos, e sua filha, Marina Aguiar Pereira, de 15 anos, passam bem e são de Arcoverde. Maria e Marina sofreram apenas pequenas escoriações.

Ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, foram levadas 14 pessoas envolvidas no acidente. Uma delas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Dos outros feridos, dois estão passando por cirurgia no momento, um está na UTI, três estão na emergência e outros sete foram encaminhados para a UPA mais próxima.