Caminhão tomba e deixa uma pessoa ferida no Sertão

Foto: Bombeiros-PE/Divulgação

Na noite dessa quinta-feira (15), um caminhão tombou e deixou um ferido na BR-116, na cidade de Salgueiro, no Sertão Pernambucano. O acidente ocorreu na zona rural do município, por volta das 23h40, nas proximidades do Quartel dos Bombeiros. A corporação socorreu a vítima, de 40 anos, a qual não foi identificada.

Segundo os bombeiros, o ferido sofreu pequenas escoriações ferimentos, além de uma fratura fechada na clavícula. Ele foi conduzido para o Hospital Regional de Salgueiro. Não se sabe sobre seu estado de saúde.







