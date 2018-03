Veículos brasileiros terão que usar placa padrão do Mercosul

IDENTIFICAÇÃO

Os veículos brasileiros terão que trocar de placa até 2023. Resolução deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (8)

A nova placa terá sete caracteres alfanuméricos

Foto: Ministério das Cidades/Divulgação

JC Online





*Atualizado às 11h45 do dia 08/03/2018

Os veículos brasileiros terão que trocar de placa até 2023 para seguir padrão do Mercosul. A partir de 1º de setembro de 2018, carros novos já precisarão adotar o novo modelo. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (8) e o órgão de trânsito de cada estado brasileiro estabelecerá a data de início de implementação da nova placa.

Placa padrão Mercosul

De acordo com a publicação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no Diário Oficial da União, as novas placas devem ter fundo branco com a margem superior azul, contendo no lado esquerdo o logotipo do Mercosul e do lado direito a bandeira do Brasil. Ela contará com sete caracteres alfanuméricos, controlados e fornecidos pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), com o último caractere obrigatoriamente numeral.







Também há a exigência de que as placas tenham QR Code, que contenham números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante da placa. O objetivo da implantação de QR Code é o controle da produção, logística, estampagem e instalação das placas, além da verificação de autenticidade.

Prazos

As novas placas deverão ser implantadas em todos os veículos brasileiros até o dia 31 de dezembro de 2023. Os proprietários de veículos que desejarem também poderão se antecipar e já se adequar à regra. Os veículos novos deverão conter a nova placa obrigatoriamente a partir do dia 1º de setembro deste ano, assim como os condutores que fizerem o processo de transferência de município ou propriedade ou quando houver a necessidade de substituição da placa.