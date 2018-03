Vai viajar? Confira os esquemas de mobilidade para a Semana Santa

Semana Santa

Esquemas especiais foram montados nas principais estradas do Estado

Foto: Eduarda Almeida/Cortesia

As estradas federais e estaduais de Pernambuco ganham movimentação intensa nos feriados. Não poderia ser diferente com a Semana Santa. Para que os motoristas que saiam em segurança da capital, no período, operações especiais estão sendo montadas por órgãos de trânsito nas principais rodovias do Estado.

Desde a última sexta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com outras organizações, realiza a Operação Semana Santa nas principais rodovias federais de Pernambuco. As ações têm foco nas infrações mais graves, como excesso de velocidade, ultrapassagem indevida e embriaguez ao volante. Em 2017, o aumento no fluxo das BRs foi de 50%, se comparado aos dias normais.

Para a operação, serão utilizados radares portáteis e bafômetros, em comandos montados pela PRF ao longo das principais rodovias federais, como a BR-232 e 104, que levam a cidades do Agreste de Pernambuco. Nas ações, serão feitas abordagens aos condutores e passageiros, além de orientações sobre cuidados para evitar acidentes.

A PRF contará com o apoio do Núcleo de Operações Especiais e dos Grupos de Motociclistas e de Patrulhamento Tático, especializados no combate ao crime. Segundo a PRF, o aumento do fluxo de veículos se dá, principalmente, para as cidades de Gravatá, Bezerros e Caruaru.

Operação em Gravatá

A cidade de Gravatá, no Agreste, ganha um intenso fluxo de automóveis durante o período de comemorações cristãs. Por causa disso, a prefeitura da cidade vai fazer uma operação em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), intitulada "Operação Trânsito Seguro – OTS". Segundo o Detran, agentes e orientadores vão auxiliar os motoristas que circularem na cidade no período.



Desligamento de lombadas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) vai fazer o desligamento de lombadas eletrônicas de trechos de três rodovias que cortam a Região Metropolitana do Recife (RMR). Na BR-232, em Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na PE-60, em Ipojuca, e na PE-35, em Itapissuma.







Como a movimentação para o interior é intensa no período, a DER vai desligar os equipamentos em pontos estratégicos da principal rodovia que leva o Recife ao Agreste e Sertão de Pernambuco. No Recife, as lombadas vão desligadas nos quilômetros 6,2; 6,3; 7,4; 7,8. Já em Jaboatão, o equipamento vai ser desativado no quilômetro 9,2.

Para quem segue para os Litorais Norte e Sul, o DER vai desligar lombadas em duas rodovias estaduais. Em Itapissuma, os quilômetros 7,3 e 7,9 vão ter equipamentos desativados. Em Ipojuca, o quilômetro 16,63 da PE-60.

Além disso, o DER vai auxiliar na orientação do trânsito em Nova Jerusalém, em Fazenda Nova, na qual ganha uma movimentação 30% maior nos horários de pico durante a Semana Santa.

Litoral Sul

Entre esta quinta-feira (29) e o domingo (1º), a Concessionária Rota do Atlântico estima que 60 mil veículos vão passar pela via pedagiada da PE-009, que liga a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, à PE-38, em Nossa Senhora do Ó. A expectativa da rodovia é que a operação seja intensificada na volta para a casa, no domingo, em que papa-filas serão disponibilizados para a agilizar o pagamento das taxas dos motoristas.

Já na Rota dos Coqueiros, que também dá acesso a praia dos Litoral Sul, como Itapuama e Paiva, devem receber 25 mil carros furante o feriado. Um esquema foi montado para monitorar os 6,5 km da PE-024, como assistência médica e mecânica. Em caso de emergência, também é possível pedir socorro pelo telefone 0800.281.0281.

Além das atividades que serão intensificadas, os motoristas poderão contar com serviços que são oferecidos pela empresa.