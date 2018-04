Cratera é aberta em rodovia de Serra Talhada após rompimento de açude

SERTÃO

Cratera foi aberta após rompimento do Açude da Batalha, durante chuvas no sertão no último final de semana

Trânsito da via ficou bloqueado

Foto: Cortesia

JC Online





Uma cratera foi aberta no KM 10 da PE-418, estrada que liga a zona urbana de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, ao distrito de Santa Rita, na zona rural da cidade. Após as chuvas no interior do estado, o Açude da Batalha se rompeu e as águas avançaram contra a via, que não segurou o fluxo e foi destruída na madrugada desse domingo (8).

Um vídeo disponibilizado para a reportagem do Jornal do Commercio mostra o estrago causado pelo fluxo da água:

O vídeo mostra o trânsito bloqueado e populares observando a cratera na estrada. Segundo relatos, famílias ficaram ilhadas pelas águas do açude e algumas pessoas precisaram andar pelas águas para atravessar o trecho destruído da via.







Reparação da via

A reportagem tentou contato com o técnico do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) de Pernambuco, mas ainda não foi bem sucedido. O órgão é responsável por obras de vias estaduais.