Lei que muda punição para motoristas alcoolizados entra em vigor

LEI SECA

Sancionada em dezembro com o objetivo de endurecer as punições para motoristas que cometem crimes de trânsito sob efeito de álcool e drogas, a Lei 13.546 começa a valer nesta quinta-feira (19)

Companheira de Isabela Cristina de Lima, morta em 2016, Alda Souza conta que a vida nunca mais foi a mesma

Foto: Guga Matos/ JC Imagem

Sancionada em dezembro com o objetivo de endurecer as punições para motoristas que cometem crimes de trânsito sob efeito de álcool e drogas, a Lei 13.546 entra em vigor nesta quinta-feira (19). A legislação prevê pena maior para quem matar ou ferir gravemente outras pessoas. Além disso, os infratores serão encaminhados ao Judiciário, não podendo pagar fiança imediatamente. Apesar de consideradas um avanço, as medidas são vistas como tímidas por quem convive com a impunidade. Isso porque a nova lei ainda caracteriza o crime de trânsito como culposo, quando não há intenção de matar ou ferir.

Agora, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina pena de reclusão de 5 a 8 anos para homicídios. Antes, previa a detenção de 2 a 4 anos, com possibilidade de pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial. Com a mudança, os infratores serão encaminhados para audiências de custódia e caberá ao juiz arbitrar ou não fiança.

Em casos de lesão corporal, a nova pena vai de 2 a 5 anos de reclusão. Antes, a detenção era de seis meses a dois anos. “É uma mudança significativa, porque a forma de penalização ficou severa. Saímos do sistema de detenção para o de reclusão, onde o apenado começa a cumprir pena no regime fechado”, explica o consultor jurídico e professor da Faculdade de Boa Viagem, Carlos Sobral.

Entre os avanços está a punição para o uso de outras drogas, incluindo medicamentos que alterem percepção, consciência e comportamento. A lei ainda pune motoristas envolvidos nos chamados “pegas”.







“É importante lembrar que a pena continua a mesma para quem for flagrado pela fiscalização dirigindo embriagado. A mudança só se aplica a casos com vítimas”, lembra Fábio Bagetti, coordenador-executivo da Lei Seca no Estado. O valor da multa, considerada gravíssima, continua R$ 2.934,70.

CRIME CULPOSO

O problema da legislação é que ela continua interpretando o crime de trânsito como culposo. De acordo com o Código Penal, a punição para esse tipo de delito pode ser convertida em penas alternativas. “Era justamente isso que precisava ser mudado. O homicídio precisa ser visto como doloso (quando há intenção de matar)”, critica Débora Conceição, tia de Adriano Francisco dos Santos, 19, atropelado e morto em 2016 por um motorista alcoolizado, junto com a amiga Isabela Cristina de Lima, 26, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. “Ainda tomo antidepressivos. Enquanto a gente sofre, ele está solto. O que dói é a impunidade”, desabafa Alda Souza, companheira de Isabela.

Rosemary Costa de Sá perdeu o pai em 2007, também atropelado por um motorista alcoolizado. “Não pode se tratar como crime culposo. Quem bebe e pega um carro assume o risco de matar. O homem que matou meu pai pegou pena alternativa e nem cumpriu. Minha vida foi destruída, enquanto a dele continua.”

Apesar das brechas, Carlos Sobral acredita que o CTB, e não o Código Penal, será seguido. “Isso porque é uma norma específica, que tipifica o crime.”