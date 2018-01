Homem leva golpe de facão na testa em Angelim

BRUTALIDADE

Vítima foi levada para o HR e está em estado grave

Homem deu entrada no HR às 11h37 da manhã desta segunda.

Foto: Diego Nigro / Acervo JC Imagem

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (1º), em Angelim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações do Posto Policial do Hospital da Restauração (HR), a vítima deu entrada no hospital às 11h37. O estado de saúde do homem é grave.







Homem chegou ao hospital inconsciente

Carlos Eduardo Silva Bezerra, de 22 anos, chegou ao hospital desacordado, com um ferimento profundo na testa. Uma parente da vítima informou aos policiais que o ferimento foi causado por um golpe de facão. A identidade da pessoa que tentou matar Carlos Eduardo não foi informada. O caso está sendo investigado.