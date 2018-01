Filha esfaqueia o próprio pai após discussão por cama box em Garanhuns

AGRESTE

Filha teria armado emboscada após pai tentar agredi-la com um estilete horas antes

Pai registrou Boletim de Ocorrência na delegacia de Garanhuns

Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem de 43 anos foi esfaqueado pela própria filha no bairro Magano, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco. Segundo um amigo da vítima, o caso começou devido a uma disputa por uma cama box. O crime aconteceu no último sábado (27), por volta das 15h.

Cícero do Santo Araújo morava com a filha Ana Carolina, de 23 anos, e teria lhe presenteado com uma cama box. Na última semana, ele saiu de casa para morar com um amigo e pediu a cama de volta. De acordo com a Polícia Militar, pai e filha se desentenderam e o homem tentou agredi-la com um estilete. A jovem revidou com tapas. No entanto, o problema continuou sem solução.







No sábado, horas depois da primeira briga, Ana Carolina teria comprado um facão no centro da cidade e armou uma emboscada para o pai. Ela o esperou na rua Capitão Tomás Maia, onde ele estava morando e, ao se encontrarem, ela desferiu um golpe contra ele. Cícero ainda tentou revidar com uma barra de ferro, mas foi atingido no braço e precisou ser socorrido.

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional Dom Moura e, em seguida, transferido par o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Garanhuns.