Suspeito de roubo de carros de luxo é preso pela PM em Caruaru

Um homem, suspeito de integrar quadrilha especializada em roubo de carros de luxo no interior do estado, foi preso após perseguição policial em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar (PM), um grupo criminoso de quatro pessoas, que estava em um HB20, teria acabado de roubar uma Hilux na cidade de Pombos, também no Agreste, e seguido pela BR-232 em direção a Caruaru com os dois veículos. Apenas um dos membros da quadrilha estava no carro roubado.

Segundo a Polícia Civil, o dono da Hilux foi feito de refém, mas liberado em Gravatá, a 19 km de Pombos. A PM foi acionada assim que os suspeitos passaram por Bezerros, fazendo um bloqueio na rodovia, já nas proximidades de Caruaru.

Os dois veículos desobedeceram a ordem de parada. O suspeito que dirigia a Hilux acelerou e conseguiu escapar da perseguição policial, seguindo sentido São Caetano. Já o HB20, que estava com os outros três integrantes da quadrilha, deslizou na via local no Sítio Cipó, na zona rural de Caruaru, após o motorista do veículo perder controle. Em seguida, os três suspeitos fugiram a pé. José Romário da Silva, de 23 anos, foi preso pela PM. Os outros dois fugiram pela Vila do Aeroporto.







Dentro do HB20, os policiais encontraram um revólver com três munições, três máscaras dos personagens do filme ‘Os Vingadores’, duas toucas ninja, uma faca, um intermitente usado por viaturas da polícia e várias roupas usadas em assaltos cometidos pela quadrilha.

O suspeito José Romário foi apresentado na Delegacia de Caruaru e será encaminhado à audiência de custódia nesta sexta-feira (9).