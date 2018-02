Casal de assaltantes cai de ribanceira durante fuga em Garanhuns

AGRESTE

A dupla caiu de uma altura de 30 metros e ainda conseguiu escapar da polícia

O casal praticava assaltos no Centro de Garanhuns, segundo a polícia

Imagem ilustrativa: Fotos Públicas

Ao fugir da polícia, casal suspeito de praticar assaltos em uma motocicleta terminou caindo de uma ribanceira de 30 metros de altura, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco.

De acordo com a polícia, a dupla estava praticando assaltos no Centro da cidade, mas foram surpreendidos e houve troca de tiros. Durante a fuga o piloto perdeu o controle do veículo e caiu na ribanceira. Porém, mesmo com o acidente, os dois conseguiram escapar. Quando os policiais chegaram no local da queda por outro caminho, encontraram apenas a motocicleta.

A polícia ainda realizou buscas em hospitais da localidade, mas não encontrou os suspeitos.