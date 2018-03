Grupo é preso suspeito de assaltar casa lotérica no Sertão

Afogados da Ingazeira

Quatro homens foram detidos e um menor foi apreendido nesta segunda-feira. Bandidos teriam levado mais de R$ 5 mil da casa lotérica

Caso foi registrado na delegacia da cidade

Foto: Reprodução/Internet

JC Online





Quatro homens foram detidos, nessa segunda-feira (13), suspeitos de envolvimento em um assalto contra a Casa Lotérica da cidade de Iguaracy, no Sertão de Pernambuco, que aconteceu na última sexta-feira (9). Um adolescente de 16 anos que pilotava uma motocicleta utilizada no crime também foi apreendido. De acordo com a PM, cerca de R$ 5 mil foram levados da agência.

Depois do assalto, os agentes do 23º Batalhão de Polícia Militar chegaram a fazer diligências na Zona Rural da região, mas, somente na tarde dessa segunda-feira, receberam a informação de que a motocicleta utilizada no dia do assalto estaria se deslocando pela rodovia PR-320, em direção à cidade de Carnaíba.

Ao chegar no local, os PMs abordaram o veículo de cor preto e modelo CB-300, que era conduzido por um jovem de 16 anos. Além do menor de idade, um segundo homem, que pilotava outra motocicleta ao lado do adolescente, também foi detido.

Nas investigações, os policiais seguiram até a residência de um homem de 18 anos, em Afogados da Ingazeira. Segundo a PM, o suspeito confessou a participação no crime. Na casa dele, foi apreendido um capacete de cor preta e uma arma.







Em seguida, os policiais foram até o bairro de Planalto, onde um homem de 19 anos também foi preso. Ele é apontado como tendo sido o responsável por entrar armado na casa lotérica e realizado o assalto.

De acordo com este homem, no total, foram roubados R$ 3.100,00, repartidos entre três pessoas. O dinheiro não teria sido encontrado pois, segundo os suspeitos, o valor teria sido usado para pagar contas e comprar bebidas alcoólicas durante o final de semana. Na ocorrência, um quarto homem ainda foi preso.

Apreensões

Além das duas motocicletas apreendidas na PE-320, da arma e do capacete encontrados na casa do homem de 18 anos, os policiais também detiveram um celular, três relógios, uma mochila e um tênis. Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Afogados da Ingazeira.