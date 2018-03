Bandidos roubam carga de 37 toneladas de charque no Agreste

Roubo de carga

Motorista do caminhão foi feito refém dentro de motel. Polícia encontrou o veículo sem a carga nessa quarta-feira

Carga foi roubado em Iati

Uma carga de charque foi roubada na Zona Rural de Iati, cidade do Agreste de Pernambuco. De acordo com o motorista do caminhão, os bandidos levaram 37 tonelatas do produto. O condutor foi feito refém pelos marginais.

O assalto aconteceu por volta das 21h da última terça-feira (13), nos arredores do povoado Bela Vista, em Iati. A Polícia Militar foi acionada pelo serviço de monitoramento do veículo que identificou que o GPS do caminhão havia sido desligado.







Segundo o 9º Batalhão de Polícia Militar, o veículo foi encontrado abandonado no povoado de Campo Grande, na cidade de Águas Belas, também no Agreste, sem a carga, na manhã da quarta-feira (14), por volta das 5h.

Motorista refém

O motorista do caminhão só foi liberado pelos bandidos no início da manhã da quarta-feira. Ele contou aos policiais que, após ser rendido foi levado até um motel onde foi feito refém ao longo da madrugada. Ele foi deixado na cidade de Paranatama. O caso foi registrado na delegacia de Iati.