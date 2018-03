Estupro de vulnerável

Homem é preso suspeito de estuprar as próprias irmãs no Agreste

De acordo com as investigações, o homem estuprou as irmãs menores de idade

Homem foi preso na Zona Rural de Itaíba

Foto: Google Maps

Um homem foi preso acusado de estuprar as próprias irmãs em Itaíba, uma cidade do Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o homem já começou a cumprir prisão temporária. Os investigadores ainda não divulgaram quantas pessoas teriam sido vítimas do suspeito. A prisão foi realizada por policiais civis chefiados pelo delegado James Karlos Afonso Queiroz na manhã dessa quarta-feira (21). O homem, que não teve a idade revelada, já era investigado e teve sua prisão decretada pelo juiz da cidade de Itaíba. Ele foi preso em uma residência na Zona Rural da cidade.



A Polícia Civil não detalhou quantas vítimas foram estupradas pelo homem nem as idades das irmãs, mas explicou que todas são menores de idade. Prisão O suspeito foi preso e levado até o hospital local da cidade para a realização de exame traumatológico. Em seguida, ele foi levado para o Presídio Advogado Brito Alves, na cidade de Arcoverde. Leia Também DNA confirma suspeita de que padrasto estuprou e engravidou enteada

