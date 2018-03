Polícia encontra maconha dentro de sacolas plásticas em Petrolina

SERTÃO

O homem que estaria comercializando a droga e um suposto comprador foram autuados em flagrante, nessa quarta-feira (21)

Além da maconha, dinheiro e celulares estão entre os materiais apreendidos

A Polícia Civil localizou, nessa quarta-feira (21), 24 quilos de maconha escondidos em sacolas plásticas dentro de uma casa em Petrolina, no Sertão do Estado. Um homem que afirmou estar comercializando a droga e um suposto comprador foram autuados em flagrante. Além da maconha, um carro e R$ 5 mil em dinheiro estão entre os itens apreendidos.

Os policiais chegaram ao endereço, a Rua 19, no Alto do Cocar, para investigar a possível utilização de um carro modelo Honda Civil no tráfico de drogas. Inicialmente, a equipe não encontrou o veículo, mas percebeu que uma casa localizada na via exalava um odor característico de substâncias entorpecentes.

Por volta das 17h, o carro se aproximou da residência e seus dois ocupantes, Anderson Santos e José Carlos dos Santos, foram abordados. No porta-luvas do veículo, foram encontradas pequenas porções de maconha e cocaína. Questionada, a dupla afirmou que havia parado no local apenas para descansar.







Desconfiados da atitude da dupla, os policiais chamaram por alguém da casa. Do local, saiu uma adolescente que reconheceu José Carlos como seu companheiro. Dentro da residência, ao todo, o efetivo encontrou 24kg de maconha divididos em 24 sacolas plásticas, seis tabletes de pasta base pesando 5.963kg, 260 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, uma motocicleta Honda, quatro relógios, R$ 5 mil em dinheiro, cinco celulares, folha de cheque no valor de R$ 1.100 e um aparelho de som automotivo avaliado em R$ 5 mil. O carro onde os dois homens estavam, de placa OYY 4649, também foi apreendido.

O suspeito Anderson Luan afirmou que estava vendendo um quilo de maconha para José Carlos. O segundo alegou ser usuário da droga. Os dois e o material apreendido foram levados para a 214ª Delegacia de Polícia, em Petrolina.