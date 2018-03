Policial militar é baleada durante assalto na Mata Sul de Pernambuco

CRIME

A mulher trabalha como PM em Maragogi e foi abordada pelos criminosos perto da Usina Cucaú, em Rio Formoso, quando seguia para casa, em Gameleira

A PM foi abordada na estrada e baleada por volta das 18h30 deste domingo (25)

Foto: Reprodução/Google Street View

JC Online





Uma policial lotada no 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Maragogi, Alagoas, foi baleada durante um assalto nas proximidades da Usina Cucaú, em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, neste domingo (25). A mulher de 26 anos seguia com o marido em direção a Gameleira, também na Mata Sul, onde reside, quando teve o carro interceptado por criminosos em um outro veículo, por volta das 18h30.

De acordo com o 6ºBPM, os assaltantes atiraram contra a vítima porque teriam notado algum indício de que se tratava de uma policial. O marido dela não teria sofrido ferimentos. Em seguida, os suspeitos fugiram levando o carro e o celular da PM. A arma não foi roubada.







A policial foi levada para o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. De acordo com a unidade de saúde, ela foi atingida na mão e no tórax. A PM alagoana informou que o quadro clínico é estável.

PM voltava de Maceió quando foi baleada

A mulher e o marido estavam voltando de Maceió, em Alagoas, quando foram abordados pelos suspeitos na Mata Sul de Pernambuco. A policial havia participado de um concurso na cidade. Ainda não há informações sobre a identidade ou a localização dos suspeitos.