Homem é assassinado em Águas Belas, no Agreste

Suspeitos em uma picape teriam cometido o crime, no último sábado (24)

Crime aconteceu no Sítio Varginha, em Águas Belas

Foto: Reprodução / Google Street View

Um homem foi morto a tiros na BR-423, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu no Sítio Varginha. O 9º Batalhão de Polícia Militar registrou a ocorrência às 19h10 do último sábado (24). De acordo com a polícia, a vítima foi atraída para fora de casa por suspeitos em uma picape modelo Strada da cor branca.

Os policiais foram acionados por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou que estava indo socorrer um homem ferido a bala na localidade. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava morta.







O agricultor José Carlos Bezerra da Rocha, de idade não informada, estava em casa quando os suspeitos no carro pararam em frente à residência dele, pedindo água para colocar no radiador do veículo. José Carlos se aproximou com a água e os suspeitos anunciaram um assalto, questionando se o agricultor tinha drogas escondidas.

Irmão da vítima tentou impedir assassinato

José Carlos pediu socorro após ser segurado por um dos suspeitos. O irmão dele, Antônio Bezerra da Rocha, de idade também não informada, se aproximou tentando ajudar. Um dos suspeitos gritou para que ele não chegasse perto, senão atiraria. Neste momento, Antônio ouviu dois tiros. Os suspeitos entraram no carro e fugiram na direção de Garanhuns. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. O número de suspeitos que participaram da ação não foi informado. O caso está sendo investigado pela delegacia local.