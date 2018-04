Fuzil é roubado do Destacamento da PM no Agreste de Pernambuco

ROUBO

Homens invadiram o local e roubaram o fuzil, que é de uso exclusivo da polícia

A unidade invadida fica em São Vicente Férrer, no Agreste do Estado

Foto: Reprodução/Google Street View

JC Online





Um fuzil foi roubado do Destacamento do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no município de São Vicente Férrer, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PM, investigação e buscas já estão sendo realizadas pela corporação.

A investida, que aconteceu na noite do domingo (1º), não pôde ser detida por nenhum policial. Segundo a Polícia Militar, o “efetivo estava empregado na garantia da segurança e da tranquilidade da população”.







A assessoria não informou se outros materiais foram aprendidos e como a ação aconteceu, mas informa que, com o apoio da Polícia Civil, realiza buscas dos possíveis autores do roubo. “Rotas de fuga estão sendo monitoradas no Agreste e Zona da Mata pernambucanos para localizar os suspeitos o mais rápido possível”, destaca a corporação.