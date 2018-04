Sargento da PM morre após ser baleado em Lagoa de Itaenga

infelizmente a vítima foi um pai de família que marco para esta cidade que não tem credibilidade que não tem vida que os comercio é todos os dias bombardeados por marginais os bandidos sabem que a cidade vive em abandono social os divertimentos desta cidade é crime, roubo, casa arrombadas e saqueadas vivendo toque de recolhimento . mas emfim é como se diz se serve de consolo hoje tem um bandido amenos no meio da população de lagoa do Itaenga com um preço de uma vida valiosa um grande amigo um grande pai de família um herói morreu defendendo sua cidade é lamentável ACORDA CIDADE GRITEM ALTO PARA O MUNDO ESCUTAR ISTO TEM QUE MUDAR NÃO COM POLITICA MAS COM AS SUAS VOZES PEDIDO PROVIDÊNCIA