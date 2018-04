Ponto de desmanche e adulteração de carros é desarticulado no Agreste

BEM JARDIM

O desmanche funcionava em um galpão em Bom Jardim. No local foram encontrados dois veículos roubados e um adulterado, além de diversas peças

O galpão fica às margens da PE-88, no Sítio Encruzilhada

Foto: Reprodução/Google Street View

JC Online





Um ponto de desmanche e adulteração de veículos roubados foi desarticulado pela Polícia Militar (PM) nessa quinta-feira (5), em Bom Jardim, no Agreste pernambucano. No local foram encontrados dois carros roubados e um com o chassi adulterado. Ninguém foi preso.

A equipe do 22º Batalhão da PM estava realizando rondas no bairro Sítio Encruzilhada, na PE-88, quando avistou um homem em atitude suspeita tentando fechar o portão de um galpão. Ao perceber a aproximação da polícia, o homem conseguiu fugir em uma motocicleta sem ser alcançado.

Dentro do galpão, o efetivo encontrou diversas provas de que no local funcionava um ponto de adulteração de veículos. Foram encontrados dois carros roubados, um KIA SOUL e um VW Gol, e um adulterado, um Hyundai HB20x. Também foram encontrados 98 portas de veículos, 28 tampas de porta malas, 11 capôs, placas de carros roubados, dois cilindros de oxigênio dissolvida para o desmanche e um central multimídia KIA SOUL. De ferramentas, foram apreendidos um maçarico, um macaco hidráulico, uma picareta e oito pulseiras de lacração.







Os policiais conseguiram identificar o proprietário do galpão, que seria funcionário da prefeitura de Bom Jardim. O homem informou que o imóvel estava alugado e informou quem seria o inquilino.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Os materiais e os carros apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia de município.