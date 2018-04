Três jovens são mortos a tiros em Xexéu, na Mata Sul

triplo homicídio

De acordo com a Polícia Militar, o trio teria envolvimento com o tráfico de drogas na região

O triplo homicídio aconteceu em Campos Frios, distrito de Xexéu

Foto: Reprodução/Google Street View

JC Online





Dois adolescentes de 16 anos e um de 18 foram mortos a tiros em um distrito de Xexéu, na Mata Sul do Estado, neste domingo (8). O triplo homicídio aconteceu na frente da casa de uma das vítimas, por volta das 20h, em Campos Frios.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que os suspeitos do crime ordenaram que os jovens deitassem no chão. Em seguida, os disparos de arma de fogo foram efetuados. Os três morreram no local do crime.







Tráfico de drogas

Ainda segundo a PM, as vítimas do triplo homicídio teriam envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ainda não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime.