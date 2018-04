Ex-superintendente da PRF é preso no Recife por desvio de verba e estelionato

MANDADO DE PRISÃO

O ex-superintendente da PRF, Ozéas das Neves, estava foragido da Justiça desde 2016, quando foi condenado pelos crimes contra a administração pública

Ex-policial foi encaminhado para o Cotel

Foto: Divulgação/PF

Um ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi preso no Recife nessa terça-feira (17) após operação da Polícia Federal (PF) que visa dar continuidade à mandados de prisão temporária e preventiva já expedidos pela Justiça Federal. O ex-policial estava foragido da justiça há dois anos.

Segundo a PF, Ozéas das Neves do Nascimento, de 64 anos, foi demitido após um processo disciplinar feito pela corregedoria do órgão. De acordo com a PRF, Ozéas teria sido afastado do seu cargo em fevereiro de 2000 e demitido em novembro do mesmo ano. O ex-policial recebeu o mandado de prisão no dia 27 de junho de 2016 e foi sentenciado, em dezembro de 2015, a oito anos e 10 meses pelos crimes de desvio de dinheiro, estelionato e crime contra administração pública.

Ação policial

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o homem foi preso após levantamentos na área de inteligência policial, ao tomar conhecimento de que o foragido estaria levando seu filho e sua esposa para uma clínica médica no bairro de Ilha do Leite, na zona central do Recife. Uma equipe de agentes federais foi montada para constatar se o suspeito era mesmo o ex-policial foragido e, em seguida, dar voz de prisão.







Ozéas das Neves foi conduzido até a sede da PF, no bairro do Recife, no centro da cidade. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna (Cotel), onde ficará à disposição da Justiça Federal.

Nota à imprensa

Em nota, a PRF se pronunciou sobre o caso afirmando não admitir desvios de conduta na instituição e alegando sempre ter colaborado com as investigações que resultou na prisão do ex-superintendente. "A Corregedoria da PRF é bastante atuante neste sentido e acompanha de perto as atividades realizadas na superintendência e nas rodovias federais em Pernambuco", disse a PRF em nota à imprensa.