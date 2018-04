Menina é atingida por bala perdida em Jurema, no Agreste

Tentativa de homicídio

A menina estava na garupa de um moto quando homens chegaram e dispararam tiros contra o motociclista. O rapaz morreu no local e a menina foi atingida por disparos

A menina foi socorrida para um hospital do município e transferida, em seguida, para o HR

Foto: JC Imagem/Arquivo

Uma menina de 13 anos foi vítima de bala perdida na manhã desta quarta-feira (25) na cidade de Jurema, Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a garota estava na garupa de uma moto, no Sítio Toca do Uruçu, com um rapaz identificado apenas como Tatá.

Em dado momento do percurso, homens armados se aproximaram da motocicleta e dispararam várias vezes contra o rapaz. A menina por tiros na região das nádegas. De acordo com ela, o rapaz morreu no local.







A vítima de 13 anos foi socorrida para o hospital municipal da região, sendo transferida em seguida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, região central do Recife. De acordo com o hospital, ela chegou no local acompanhada da mãe e consciente. A menina segue estável na unidade de trauma, sob observação.