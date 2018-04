Rádio Jornal: 70 anos e a tradição de ser pioneira

Aniversário

Para celebrar sete décadas no coração dos pernambucanos, muitas novidades estão programadas para ir ao ar

A Rádio Jornal investe na produção de conteúdos editoriais multiplataformas.

Foto: Alexandre Gondim/JC Imagem

No ar desde 1948, a antiga Rádio Jornal do Commercio nasceu com o objetivo de fazer diferente na forma de comunicar. Os anos se passaram. Com o tempo, a Rádio Jornal deu um passo à frente na missão de colocar Pernambuco falando para o mundo. Hoje, do início do dia ao fim da noite, do Bandeira 2 à Madrugada Comando Geral, do AM para a FM, o veículo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), com comunicadores relevantes e liderança de audiência comprovada há quase 30 anos, consolida algo que se renova agora, 70 anos após sua fundação: a tradição de ser pioneira.

Para celebrar sete décadas de existência junto aos pernambucanos, o ano de 2018 será repleto de ações que vão coroar a marca de estar sempre à frente na audiência, na inovação tecnológica e conteúdo editorial. “A Rádio Jornal completa 70 anos num ano muito importante para o País. E se confunde, inclusive, com a importância que a própria Rádio Jornal tem na história do Brasil. É um ano em que temos eleições estaduais, presidenciais e uma Copa do Mundo. A Rádio Jornal é forte tanto no esporte, com o tradicional Escrete de Ouro, como também no campo político, das informações, com peso muito grande nas nossas coberturas jornalísticas. Nossa equipe de jornalistas está focada o ano inteiro nesses acontecimentos que circulam no nosso dia a dia”, conta Erilson Gouveia, Gerente de Produção e Programação da Rádio.

As comemorações dos 70 anos começam na prática a partir desta segunda-feira (9), às 9h, com um Passando a Limpo – Especial, transmitido ao vivo direto do Auditório do SJCC com a participação de Geraldo Freire e Eliane Cantanhêde. Na conversa, será traçado o cenário político e os bastidores das eleições deste ano, seguido de uma palestra para convidados logo em seguida. Também nesta segunda-feira será o nascimento de um novo horário nobre na emissora, das 19h às 20h, com a criação do Radar, apresentado por Wagner Gomes. A nova atração trará para o ouvinte a maior especialidade do veículo: informação, análises aprofundadas das notícias e serviços de trânsito. Tudo com a qualidade dos profissionais da Rádio Jornal e a integração dos outros veículos do Sistema.







“A Rádio Jornal tem uma tradição de estar sempre à frente na inovação tecnológica, na audiência, no conteúdo editorial. Estamos fazendo questão de reforçar esses atributos, que são muito valorosos para quem faz parte do SJCC, deixando a rádio mais forte na sua credibilidade, mesmo numa época onde as fake news minam todas as questões de informação verídica, com fonte. Por isso, vamos no sentido contrário: reforçando nossas armas para que a sociedade fique mais equilibrada através do jornalismo de qualidade, de uma distribuição multiplataforma e novos conteúdos editoriais que vão fazer com que o público tenha ainda mais notícia e mais serviço”, ressalta a diretora de Jornalismo Beatriz Ivo.

PIONEIRISMO

Na busca de tecnologias para chegar ao público através de produção de conteúdos editorais multiplataformas – incluindo, em breve, um novo site, e um Estúdio Interativo: possibilitando um veículo para ver e ouvir – a Rádio Jornal chega aos 70 anos pronta para seguir com a tradição de estar sempre à frente. “Estar cada vez mais integrados com novas tecnologias, manter a credibilidade seguindo uma linha editorial e valorizar as coisas do nosso Estado são desafios que vão nos inspirar pelos próximos 70 anos”, conclui o gerente de Jornalismo Carlos Moraes.