Rádio Jornal inicia comemorações dos 70 anos com programação especial

Neste ano, um dos principais veículos de comunicação do país completa 70 anos de história. Desde 1948, a Rádio Jornal leva a voz de Pernambuco para o mundo. Com aniversário marcado para julho, a emissora do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) inicia uma programação especial para os ouvintes já a partir desta segunda-feira (9). O tradicional Passando a Limpo vai ter uma edição especial, sendo transmitido ao vivo do auditório do SJCC.

De acordo com a Rádio, a celebração dos 70 anos vai ser intensificada com a valorização da força editorial e de inovação da emissora.







No Passando a Limpo Especial desta segunda-feira (9), transmitido direto do auditório, os ouvintes poderão acompanhar um debate com a participação de Geraldo Freire e Eliane Cantanhêde sobre o cenário das eleições deste ano. Em seguida, uma palestra vai ser realizada pela jornalista sobre o assunto.

A programação pode ser acompanhada através da transmissão ao vivo da Rádio Jornal e também pelo site e redes sociais.

Confira a transmissão: