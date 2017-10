Em turnê pelo Brasil, John Mayer posta foto com Anitta e fãs 'surtam'

Rio de Janeiro

Cantor brincou que conheceu Anitta em '15 minutos', mas que parecia que a conhecia há mais 'tempo'

Mayer e Anitta posaram para foto e fãs comemoram

Foto: reprodução/Instagram

JC Online





Em turnê pelo Brasil, onde se apresenta com o show "The Search for Everything", o cantor John Mayer postou, na noite desta quinta-feira (26) uma foto com a cantora Anitta no Instagram e brincou com a "rápida conexão" entre os dois. O registro foi feito em uma festa de uma grife no Rio de Janeiro.

"Deixem seus comentários em português aí embaixo! A popstar brasileira Anitta - nós nos conhecemos há 15 minutos, mas é como se eu a conhecesse há duas horas", disse o artista na legenda.

Nos comentários, muitos fãs de Mayer "surtaram" e elogiaram o clique. "Deus abençoe essa união musical", comemorou uma internauta. A própria Anitta também comentou a imagem, rindo da legenda do cantor e respondendo "somente duas horas?".







Ela postou a mesma foto em sua conta no Instagram e ainda legendou "Somente duas horas? Ok, John Mayer, mas eu te conheço de muuuuuito tempo atrás". O norte-americano respondeu em um comentário dizendo que "amou conhecê-la".

Mayer se apresentará no Rio de Janeiro nesta sexta (27), após ter passado pelas cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Confira a foto abaixo:

Leave your comments in Portuguese below! Brazilian pop music superstar @anitta - we only met 15 minutes ago but I feel as if I’ve known her for two hours. ?? Uma publicação compartilhada por johnmayer (@johnmayer) em Out 26, 2017 às 6:06 PDT