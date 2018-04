Jornal do Commercio: Aos 99 anos, sempre atual

ANIVERSÁRIO

Jornal inicia ano do centenário revalorizando a edição impressa.

A partir de domingo (8) o JC terá uma edição mais quente e com conteúdo diferenciado.

Léo Motta / JC Imagem

Um aniversariante que presenteia seu público reafirmando a sua essência. Assim é o Jornal do Commercio (JC), que completa nesta terça-feira 99 anos e abre o ano do seu centenário com novidades na sua versão impressa, baseadas nos desejos identificados em pesquisa com assinantes. Embora seja um veículo multiplataforma, o jornal aposta na revalorização do papel, com mudanças para deixar ainda mais robustas as edições de domingo, a partir do próximo dia 8. As domingueiras serão mais atualizadas, com novos conteúdos e o retorno dos cadernos de reportagens especiais.

"Nos últimos anos o JC teve como estratégia forte a produção de conteúdo para todos os tipos de plataformas. Ocupamos as mídias online e offline, com relevância e a tradicional credibilidade do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). Neste ano do centenário, a gente reforça a relevância, que aliás nunca deixou de ter, do jornal impresso. Razão pela qual vamos fazer mudanças importantes no sentido de só acrescentar às boas edições de domingo que nós já temos”, afirmou o diretor de redação do JC, Laurindo Ferreira.

Domingo quente

A primeira mudança é em relação à circulação e atualização. As edições de domingo deixarão de circular aos sábados, tanto para a venda avulsa como para os assinantes e passarão a circular apenas aos domingos. O leitor receberá o jornal atualizado até o sábado à noite, o que vai deixar seu conteúdo mais “quente”, com as últimas notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo. As edições do sábado não serão alteradas.

Cadernos especiais

Outra novidade é a volta dos tradicionais cadernos de reportagens especiais. “Os leitores colocaram com muita ênfase a saudade que tinham dos cadernos especiais. Esses cadernos agora vão circular no primeiro domingo de cada mês e o primeiro tema, que excepcionalmente será publicado no segundo domingo de abril (8), será O Recife de 1919 até 2019. As datas correspondem ao século de história do jornal. Vamos mostrar que cidade tínhamos e a que temos hoje, com os seus desafios”, detalhou Laurindo.

Novas páginas

As edições domingueiras também vão ganhar novos conteúdos e contar com o retorno de outros. A página JC Metropolitano, assinada por Felipe Vieira, abordará problemas comuns às cidades que integram o Grande Recife. E a coluna Repórter JC, que já foi diária, retornará aos domingos, com assinatura de Fábio Lucas.







A página Religiões, da jornalista Carmem Peixoto, publicada às segundas, voltará para o domingo. As colunas Casa Saudável, da repórter Cinthya Leite, e Vida Fit, de Gabriela Máxima e Luana Ponsoni, serão agora páginas inteiras. Também serão criadas novas páginas, publicadas uma a cada domingo: Moda e Estilo, assinada pela colunista Mirella Martins; Arquitetura e Decoração, sob a coordenação de Flávia de Gusmão; Trocando em Miúdos, editada pelo colunista Fernando Castilho, e Mundo Digital, sob o comando jornalista Gustavo Belarmino, editor do Portal NE10.

Link emocional entre leitor e JC

Todas as novidades que serão implementadas no JC impresso foram pensadas a partir de demandas dos assinantes do jornal, captadas em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (Ipespe). “Foi uma pesquisa diferenciada, um estudo etnográfico, in loco, na casa dos assinantes. Foi identificado que esses leitores têm um link emocional muito forte com o jornal, pela sua qualidade e credibilidade. Eles sugeriram mudanças e elas foram assimiladas. Esperamos que se sintam felizes e responsáveis por tudo o que foi feito”, disse a diretora de Mercado Leitor e Audiência do JC, Verônica Barros. A pesquisa acompanhou o hábito de leitura, a forma de consumo e até o descarte do produto jornal.

Estas novidades vêm em um momento importante de reafirmação do jornal impresso no Brasil e no mundo. Nas últimas semanas, por exemplo, o Facebook recorreu a jornais americanos e britânicos para publicar um anúncio de desculpas (por causa do vazamento de informações de 50 milhões de usuários), em busca da credibilidade dos veículos, e o tradicional Jornal do Brasil voltou a circular a edição impressa. Na semana passada, o presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, reafirmou em um artigo a relevância do impresso nos dias atuais.

“O jornal impresso presta um grande serviço para a sociedade. Nos dias de hoje, das famosas fake news na internet, ele cumpre um papel prepoderante para restabelecer a verdade e dar credibilidade. Um jornal que neste cenário completa 99 anos é um sinal de que ele está no caminho certo. Tanto para o leitor como para os anunciantes, que sabem que vão agregar valor as suas marcas. Ele chega ao ano do centenário olhando para o futuro, com frequentes atualiações, para continuar sendo forte e líder”, afirmou o diretor comercial do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Vladimir Melo.