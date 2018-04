Recife ganha voo direto para Santiago, no Chile, a partir de novembro

TURISMO

Voo será operado pela Gol com frequência semanal aos sábados

Gol vai operar voo, mas afirma que ainda vai solicitar operação à Anac

A partir do dia 3 de novembro, o Recife irá se conectar a uma nova rota aérea direta internacional: Santiago do Chile. O voo será ofertado pela Gol Linhas Aéreas. A rota terá frequência semanal, sempre aos sábados. Segundo a companhia aérea, a estimativa é de que os bilhetes ida e volta começarão a ser vendidos a partir de R$ 600 na tarifa light (que não prevê despacho de bagagens), sem as taxas. O anúncio do voo foi feito ontem. A Gol afirma que os voos ainda terão que ser solicitados à Anac, mas o governo do Estado já divulgou detalhes da operação.

A saída do Aeroporto Internacional do Recife acontecerá sempre às 14h55 dos sábados, chegando à capital chilena às 21h15 (horário de Santiago) do mesmo dia. Os voos de volta partirão também aos sábados do aeroporto de Santiago às 23h35 do horário local e aterrissando no Recife às 5h50 do domingo, no horário brasileiro.

A rota será realizada por uma aeronave modelo Boing 737, com capacidade para 186 passageiros. “Este voo é a porta de entrada a toda região do Pacífico. Logo, vai trazer mais oportunidades de negócios para Pernambuco. Acredito que, logo, logo, estaremos anunciando o segundo ou terceiro voo para Santiago”, comentou o diretor de Relações Institucionais da Gol, Cláudio Borges, em entrevista à Rádio Jornal.







Segundo o Governo do Estado, em 2017 Pernambuco recebeu quase 9 mil turistas chilenos, dos quais 97% afirmaram ter interesse em repetir a rota. “O Chile é um grande emissor de turistas, então nossa expectativa é de que esse número cresça. O trabalho de divulgação feito com os argentinos deu certo e agora o trade turístico está focado em fazer isso em Santiago”, afirma o secretário estadual de Turismo Felipe Carreras.

A nova rota será a primeira ligação direta do Nordeste com a capital chilena e eleva para 16 o número de voos internacionais partindo do Aeroporto Internacional do Recife. O anúncio oficial, realizado ontem, no Palácio do Campo das Princesas, aconteceu um dia após a divulgação dos prazos para a operação do hub da companhia franco-holandesa Air France-KLM no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Até o fim deste ano, a capital cearense deve ganhar pelo menos três voos semanais diretos para Paris.