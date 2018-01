TV Jornal será a emissora exclusiva da Copa do Nordeste em Pernambuco

Novidade

Partidas serão transmitidas nas terças-feiras e sábados

Náutico, Santa Cruz e Salgueiro são os representantes do Estado no Nordestão

A Copa do Nordeste tem nova casa na TV aberta a partir do ano que vem. Integrantes do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a TV Jornal Recife e a TV Jornal Caruaru irão transmitir com exclusividade a competição regional para o torcedor pernambucano. Náutico, Santa Cruz e Salgueiro são os representantes do Estado no Nordestão.

"É um dia bastante alegre para a gente e essa parceira com o Esporte Interativo. O torneio já é um sucesso. No primeiro semestre a Copa do Nordeste teve maior media de público entre todas as competições. A TV Jornal vai tentar dar sotaque pernambucano à competição, premiando nossos telespectadores e nosso profissionais. É um dia feliz e um marco para historia da TV Jornal", disse o diretor comercial do Sistema Jornal do Commercio, Vladimir Melo.







Vladimir Melo destacou força do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Ainda segundo Melo, os jogos serão transmitidos às terças e sábados. A TV Jornal fechou a parceria junto com outras nove emissoras do SBT no Nordeste, que também transmitirão a competição para suas respectivas praças. São elas: TV Aratu (Bahia), TV Ponta Verde (Alagoas), TV Cidade Verde (Piauí), TV Difusora (Maranhão), TV Jangadeiro (Ceará), TV Tambau e Borborema (Paraíba) e TV Ponta Negra (Rio Grande do Norte).

"O apoio do SBT foi fundamental não só cedendo o espaço, mas nos credenciando", explicou Vladmir Melo, que destacou ainda a força do SJCC. "Somos um grande grupo de mídia e vamos dar uma visibilidade maior nas mídias online", comentou.

A Copa do Nordeste do ano que vem começa no dia 17 de janeiro.