Céu e inferno invertidos para Náutico e Santa Cruz no Nordestão

Copa do Nordeste

Líder no PE, Timbu precisa de milagre para avançar no Nordestão. Já o Santa, após sofrer no Estadual, está perto das quartas

Santa por cima e Náutico sofrendo no Nordestão

Bobby Fabisak/JC Imagem

Davi Saboya e Diego Toscano

Chegou a hora da inversão de “céu e inferno” para Náutico e Santa Cruz. Em três dias, o Tricolor do Arruda sai de ‘patinho feio’ do Estadual, conseguindo vaga para as quartas de final aos trancos e barrancos, para favorito a ser o único pernambucano no mata-mata da Copa do Nordeste. Para isso, precisa vencer o CRB neste sábado (10), fora. No mesmo dia, o Timbu, líder absoluto do Pernambucano, vive situação dramática e pode ser matematicamente eliminado contra o Bahia, na Arena de Pernambuco.

O decisivo confronto ante o Tricolor de Aço definirá os rumos do Náutico no Grupo C. Nos jogos de ida, só um ponto contra o lanterna Altos-PI, em casa. Agora, o Timbu precisa vencer as três partidas da volta (Bahia e Botafogo-PB na Arena de Pernambuco e o Altos no Piauí) para ainda seguir vivo no regional.

O Náutico vive frustrações desde que a competição voltou a ser disputada com regularidade, a partir de 2013. Foram três participações caindo na fase de grupos. Em todas, com rivais pernambucanos se classificando na chave. Em 2014, foi terceiro e viu Sport e Guarany de Sobral-CE passarem. Na temporada 2015, nova eliminação com o Salgueiro sendo carrasco. No ano passado, outra queda para um clube local, com Santa Cruz e Campinense avançando.







SANTA

Já o Tricolor tem a faca e queijo na mão para conseguir encerrar a primeira fase como líder do grupo A, caso não perca para o CRB em Maceió-AL. Na ponta, o time coral tem sete pontos, um a mais que os alagoanos. Os dois últimos jogos são contra Treze-PB, fora, e o Confiança no Arruda. Vale destacar que esse último deve perder seis pontos por escalação irregular e deixar a vida dos tricolores mais tranquila.

O retrospecto da Cobra Coral é positivo no Nordestão. Enquanto os alvirrubros não passaram da primeira fase, o Santa tem sido candidato ao título, sendo campeão em 2016.