Anselmo marca dois, Sport vence Santa Cruz e avança no Estadual

Desta vez, ao contrário da semana passada, o foco do Clássico das Multidões esteve dentro do campo. O empate não poderia acontecer novamente. Um dos times precisava vencer, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, para ser um dos semifinalistas do Campeonato Pernambucano. Mérito do Sport que foi superior durante todo o jogo e venceu o Santa Cruz por 3x0. O primeiro gol foi marcado em uma bela jogada do ataque rubro-negro por Marlone com pouco mais de um minuto. Fato que contribuiu para a equipe do técnico Nelsinho Baptista controlar o duelo. Anselmo balançou a rede nas outras duas vezes.

Com o resultado, o Sport enfrenta o Central, no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, em jogo único valendo vaga na final do Estadual. A partida acontece na próxima quarta-feira, no Agreste de Pernambuco.

O JOGO

A estratégia reativa do Santa Cruz foi quebrada com o Sport avassalador no primeiro minuto. Com um minutos, a defesa coral vacilou, Thomás roubou a bola, passou para Rogério, que driblou Augusto Silva e deixou Marlone na cara do goleiro Tiago Machowski para abrir o placar. Depois de sofrer o gol, os comandados do técnico Júnior Rocha tentaram propor o jogo, mas se mostraram ansiosos no último terço do campo.

Já o Leão se manteve impetuoso. Agora, firme na marcação no setor defensivo e esperando um brecha na defesa do Santa Cruz para tentar ampliar o placar. A entrada de Rogério na vaga de Leandro Pereira, atuando de falso nove, deixou o ataque mais leve. Ele se movimentou bastante aparecendo como opção para os apoiadores Marlone, Thomás e Gabriel, que perdeu uma boa chance cara a cara com o arqueiro tricolor assim como Rogério.

Do lado coral, faltou organização no sistema ofensivo. O meia Arthur Rezende, principal responsável organização das investidas corais, pouco apareceu e ficou mais preocupado em marcar o volante Anselmo, que estava fazendo a transição da defesa para o ataque do Sport com liberdade. O meio-campo estava sob o controle do Sport, que controlou as ações da partida.

A Cobra Coral até que tentou, mas não assustou o Sport. E no final do primeiro tempo ainda deu para o Sport ampliar o placar em uma investida cirúrgica em um apagão da defesa tricolor. Aos 42, pela direita, Neto Moura deu um belo passe para Raul Prata, que na linha de fundo, cruzou rasteiro para Anselmo, livre na pequena área, marcar o segundo gol rubro-negro.







A etapa final começou mais tranquila e com o ritmo mais devagar. Vencendo por 2x0, o Sport recuou e optou por jogar nos erros do Santa Cruz. Já os tricolores voltaram em cima do Leão, mas sem muito objetividade. A melhor oportunidade foi quando o atacante Robinho cobrou falta direto e acertou o travessão de Magrão. No lance, o goleiro rubro-negro bateu com a cabeça no poste e saiu machucado. Lance que paralizou a partida por alguns minutos.

Mesmo priorizando a defesa, o Sport se manteve absoluto e controlou o jogo. E quando foi para o ataque a estrela do volante Anselmo brilhou de novo. Aos 25, depois da cobrança de escanteio de Marlone, Machowski não conseguiu espalmar e a bola sobrou na pequena área para o cabeça de área marcar o segundo gol dele. O último quarto do jogo não foi diferente do restante da partida. Se não fosse, o camisa um coral o placar poderia ter sido maior para os leoninos. Superior, o time rubro-negro administrou o resultado em cima dos corais.





FICHA DO JOGO - SPORT 3 X 0 SANTA CRUZ

Sport - Magrão (Agenor); Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Anselmo (Felipe Bastos), Neto Moura e Marlone; Thomás, Gabriel e Rogério (Índio). Técnico: Nelsinho Baptista.

Santa Cruz - Tiago Machowski; Vitor, Augusto Silva, Genílson e Ávila; Salino (Daniel Sobralense), Luiz Otávio e Arthur Rezende (Vinícius); Fabinho Alves (Geovani), Héricles e Robinho. Técnico: Júnior Rocha.

Local: estádio da Ilha do Retiro, Recife-PE. Árbitro: Nielson Nogueira Dias. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Mercelino Castro. Cartões amarelos: Ronaldo Alves e Raul Prata (Sport). Tiago Machowski e Augusto Silva (Santa Cruz). Gols: Marlone à 1' do 1ºT e Anselmo aos 42' do 1ºT e 25' do 2ºT. Público: 15.180 torcedores. Renda: R$ 283.685.