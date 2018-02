Náutico visita Bahia em jogo da sobrevivência na Copa do Nordeste

Nordestão

Jogo decisivo no Grupo C da competição regional

Artilheiro do Náutico no ano, Wallace Pernambucano é a esperança na Fonte Nova

Guga Matos/JC Imagem

Diego Toscano

Para continuar vivo na Copa do Nordeste, o Náutico visita o Bahia na Fonte Nova nesta quinta (22), às 21h45, pela terceira rodada da competição regional. Ainda sem vencer no Grupo C, o Timbu precisa pontuar ante os baianos para não se complicar ainda mais no Nordestão. A partida de hoje terá a transmissão da TV Jornal a partir das 21h30. A narração será de Aroldo Costa e os comentários de Maciel Júnior.

“Sabemos da importância desse jogo. Estamos vindo de uma derrota complicada e precisamos buscar a superação na competição. Esse jogo é essencial pra gente. Saindo com uma vitória, vamos estar muito vivos na competição. Esperamos uma partida difícil e vamos preparados para sair com um resultado positivo”, afirmou o volante Josa.

Enfrentando o segundo time da Série A no ano, o Náutico não deve repetir a postura que surpreendeu o Sport na Arena. “A gente precisa da vitória de qualquer forma. Se perder, vai depender de uma combinação quase impossível de resultados. Mesmo assim, a gente não vai jogar retrancado porque precisamos do resultado. Vamos respeitar muito o Bahia, um time qualificado da Série A. Só que quando precisa da vitória, você não vê quem está do outro lado, só a sua situação. E a nossa não é boa na Copa do Nordeste. Pelo que conheço do Roberto, vamos jogar pra frente e em busca da vitória”, explicou o zagueiro Breno Calixto.

ESCALAÇÃO

Sobre a equipe, apesar de Roberto Fernandes não ter revelado a escalação, o time titular está praticamente definido. Fora de combate por duas semanas, Fernandinho não viajou para a Bahia. A dúvida fica então no meio de campo. As opções são Willian Gaúcho, reeditando a trinca que surpreendeu o Leão no Pernambucano, ou a entrada de um armador, com o recuo de Medina e a entrada de Rafael Assis na frente. Também no ataque, Robinho e Ortigoza disputam uma posição nas pontas.







FICHA DE JOGO

BAHIA

Anderson; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Mena; Gregore; Elber, Zé Rafael, Vinícius e Edigar Junio; Kayke. Técnico: Guto Ferreira. Esquema: 4-1-4-1.

NÁUTICO

Bruno; Thiago Ennes, Breno Calixto, Camutanga e Kevyn; Josa, Negretti e Willian Gaúcho (Rafael Assis); Medina, Wallace Pernambucano e Robinho (Ortigoza). Técnico: Roberto Fernandes. Esquema: 4-3-3.

Local: Arena Fonte Nova (BA). Horário: 21h45. Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN). Assistentes: Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de França Costa (ambos do RN). Ingressos: de R$ 15 (meia Super Sul) a R$ 140 (lounge). R$ 30 e R$ 60 (visitante).