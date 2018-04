Torcida do Náutico esgota ingressos para a final do Pernambucano

pernambucano

A diretoria do Náutico informou que os ingressos para Náutico x Central na Arena Pernambuco está esgotados. Foram mais 30 mil ingressos vendidos para o jogo do próximo domingo

Arena Pernambucano receberá o maior público do Náutico na temporada

JC Imagem

JC Online





O Náutico informou na manhã desta segunda-feira que os ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano estão esgotados. Mais de 30 mil alvirrubros enfrentaram as filas nas bilheterias dos Aflitos nos últimos dias para garantir um lugar na decisão do Estadual, marcada para o próximo domingo. O Náutico receberá o Central na Arena Pernambuco, às 16h, pela decisão do certame.

Vale lembrar que para o torcedor da Patativa ainda há ingressos disponíveis.

Alvirrubros: informamos que os ingressos disponibilizados para venda estão esgotados. Cumprimos o limite de comercialização disponível.



— Náutico (@nauticope) 2 de abril de 2018

DECISÃO

Informação oficial da bilheteria dos Aflitos dão conta que até o domingo, dia 1º de abril, 32 mil ingressos foram comercializados. Timbu e Patativa empataram por 0x0 no último domingo, no Lacerdão.