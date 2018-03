Santa Cruz goleia Confiança e garante liderança na Copa do Nordeste

Arruda

Os gols do Santa Cruz foram marcados pelos atacantes: Robinho, Fabinho Alves, Hericles e Augusto

Hericles (E) e Fabinho Alves (D) marcaram dois dos quatro gols do Santa Cruz.

Foto: Diego Nigro/JC Imagem

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya



O Santa Cruz fechou a fase de grupos da Copa do Nordeste com chave de ouro. Em uma noite iluminada do ataque, a Cobra Coral goleou por 4x1 o Confiança, nesta quarta-feira, no estádio do Arruda, em partida válida pela quinta rodada. Os gols do Tricolor do Arruda foram marcados pelos atacantes Robinho, Fabinho Alves, Hericles e Augusto. Léo Ceará descontou para os visitantes. Destaque para o ritmo ditado pelo sistema ofensivo tricolor, que garantiu a vitória no primeiro tempo com tranquilidade diante do time misto dos sergipanos, que tinham pouca chance de classificação na competição.

Classificado com uma rodada de antecedência, o Santa Cruz encerrou a primeira fase com 12 pontos na ponta do grupo A. O segundo colocado foi o CRB. O próximo jogo do Tricolor do Arruda está marcado para o dia 15 de abril diante do Náutico na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. As quartas de final da Copa do Nordeste começam no mês de maio.

O JOGO

O Santa Cruz começou avassalador sem deixar o Confiança respirar. Logo aos 5 minutos, depois de boa troca de passes pelo lado esquerdo de ataque, Ávila cruzou rasteiro para Robinho, livre na pequena área, empurrar para o gol e abrir o placar. Diante de um Confiança com pretensões mínimas na competição e assustado com o gol cedo, o time do técnico Júnior Rocha partiu em busca do segundo gol.

E conseguiu. Aos 12, Vitor foi até a linha de fundo da lateral direita e levantou na pequena área para Fabinho Alves, sem marcação, mandar de cabeça para o gol. O goleiro Rafael Robalo ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir a Cobra Coral de aumentar a vantagem. O detalhe é que os dois gols foram marcados por jogadas oriundas das laterais.

Em duas boas jogadas pelo lado esquerdo, o meia Geovani e o atacante Fabinho Alves saíram livres na cara de Rafael Robalo. O primeiro bateu forte e o goleiro sergipano fez boa defesa. O outro tirou do arqueiro, mas bateu fraco e a defesa do Confiança afastou a bola. O pelotão de frente do Santa Cruz estava em uma noite iluminada. Geovani apareceu livre pelo lado esquerdo e foi derrubado na grande área. Pênalti marcado, que Hericles, aos 27, bateu no canto e marcou terceiro.

Se o ataque estava eficiente, a defesa do Santa Cruz cedia espaços. O pouco que o Confiança conseguiu assustar foi nas bolas aéreas. Em um cruzamento, o árbitro Diego Lopez marcou falta dentro da grande área do zagueiro Danny Morais. Pênalti convertido pelo atacante Léo Ceará aos 30. Depois de sofrer o gol, o ataque coral não conseguiu aparecer na partida e a defesa tricolor teve mais trabalho, visto que os sergipanos tiveram mais posse de bola.

O Confiança voltou do intervalo com mais vontade e equilibrou a partida. Depois de diminuir a vantagem coral, os sergipanos buscavam a todo custo o segundo gol e o Santa Cruz esperava o erro do adversário. O ataque mandante não conseguiu manter o mesmo nível de acertos e se mostrou mais tímido. Se não estava dando com a bola no chão, a Cobra Coral por pouco não marcou o quarto na bola parada. Hericles cobrou falta frontal perigosa, a bola passou perto e o goleiro ficou só olhando.







Só que a partir da metade do segundo tempo o Santa Cruz retomou o controle da partida e pareceu querer decidir a partida. A primeira boa oportunidade surgiu dos pés do atacante Fabinho Alves. Ele fez boa jogada individual dentro da área pelo lado direito e bateu com a canhota em cima da defesa sergipana. Pouco tempo depois, Augusto, que entrou no lugar de Hericles, não conseguiu completar o cruzamento do lateral-esquerdo Ávila.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, que o tirou de campo há mais de um mês, o atacante Augusto entrou na partida com todo o gás buscando o primeiro gol na temporada. E conseguiu. Aos 26, em uma jogada individual pela esquerda, ele arrancou, passou pelo marcador e bateu no canto para sacramentar a vitória com folga do Santa Cruz, que apenas no fim do primeiro tempo e começo da etapa final oscilou na partida.

A vitória do Santa Cruz poderia ter sido maior se o meia Geovani e o atacante Augusto tivessem concluído as respectivas jogadas. O primeiro fez uma linda jogada dentro da grande, entortou o marcador e bateu forte para grande defesa do goleiro Rafael Robalo. O outro arrancou pela esquerda, passou por dois marcadores e bateu forte para fora. A partida acabou com uma verdadeira blitz dos donos da casa, que abusaram nas chances desperdiçadas.

FICHA DO JOGO - SANTA CRUZ 4 X 1 CONFIANÇA

Santa Cruz - Tiago Machowski; Vitor (Mailton), Danny Morais, Augusto Silva e Henrique Ávila; Ilaílson, Luiz Otávio e Geovani; Fabinho Alves (Vinícius), Robinho e Héricles (Augusto). Técnico: Júnior Rocha.

Confiança - Rafael Robalo; Arlan, Júnior, Vitor Pio e Fabrício; Lucas Vinícius, Pedro Pires (Jefinho), Ítalo (Rafinha) e Gilsinho; Klenisson (Tiquinho) e Léo Ceará. Técnico: Luizinho Lopes.

Local: estádio do Arruda, Recife-PE. Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA). Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Carlos Eduardo Bregalda Gussen (ambos de BA). Cartões amarelos: Luiz Otávio (Santa Cruz). Gilsinho e Pedro Pires (Confiança). Gols: Robinho aos 5' do 1ºT, Fabinho Alves aos 12' do 1ºT, Héricles aos 27' do 1ºT, Léo Ceará aos 30' do 1ºT e Augusto aos 26' do 2ºT. Público: 1.689. Renda: R$ 6.860.