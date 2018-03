Sport e Santa Cruz voltam a se enfrentar por destaque apenas no campo

ESTADUAL

A decisão será em partida única, nesta quarta-feira (14), às 21h45, na Ilha do Retiro

O primeiro duelo entre Sport e Santa Cruz, em 2018, terminou empatado em 1x1

Foto: Alexandre Gondim/ JC Imagem

Filipe Farias

Twitter: @_filipefarias



Após uma semana, Sport e Santa Cruz voltam a ficar frente a frente. Desta vez, o duelo desta quarta (14), às 21h45, na Ilha do Retiro, válido pelas quartas de final do Pernambucano, tem caráter eliminatório. Apenas um jogo. Perdeu está fora. Em caso de empate, a decisão pra saber quem avança às semifinais do Estadual será nos pênaltis. A fim de evitar novas cenas de confusão nas arquibancadas, a segurança no Clássico das Multidões será reforçada, com 845 policiais trabalhando: 235 dentro do estádio e 610 na área externa, além de 183 seguranças particulares contratados pelo Leão. Um aumento considerável de 120% em relação ao último confronto entre as duas equipes.

Dentro das quatro linhas, se por um lado o Sport leva uma vantagem por ter uma equipe mais qualificada tecnicamente e também por jogar em casa, por outro o Santa Cruz vem de uma série invicta na temporada que já dura 10 partidas (seis empates e quatro vitórias) e chega confiante para o duelo.

Acostumado a decisões ao longo da carreira, o experiente Nelsinho Baptista, de 67 anos, acredita que rubro-negros e tricolores chegam com chances iguais de avançar de fase. “Acho que as duas equipes entram com 50% cada de ganhar o jogo. Esse percentual você consegue aumentar de acordo com o trabalho em campo, a atenção e também ao conseguir definir bem as chances criadas”, enfatizou o leonino.

TRICOLOR

Aos 36 anos, o técnico Júnior Rocha está encarando esse jogo como o maior desafio da carreira. Mesmo jovem, tem consciência do tamanho do Clássico das Multidões e espera que o resultado seja positivo. “Nível de concentração grande, atmosfera diferente, mas não pode passar da competitividade justa e ideal. Não podemos instigar a deslealdade. Tem que ser um jogão de bola e um espetáculo”, afirmou o tricolor.







Ainda nesta quarta (14): Central x América, no Lacerdão, e Salgueiro x Vitória, no Cornélio de Barros - ambos às 20h.

FICHA DA PARTIDA - SPORT X SANTA CRUZ

SPORT: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Anselmo, Neto Moura e Gabriel; Thomás, Marlone e Leandro Pereira. Técnico: Nelsinho Baptista.

SANTA CRUZ: Tiago Machowski; Vitor, Genílson, Augusto Silva e Ávila; Jorginho, Luiz Otávio e Geovani (Arthur Rezende); Fabinho Alves; Héricles (Vinícius) e Robinho. Técnico:Júnior Rocha.

Pernambucano (quartas de final). Local: estádio da Ilha do Retiro, Recife-PE. Horário: 21h45. Árbitro: Nielson Nogueira Dias. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca. Ingressos: R$ 10 a R$ 80 (mandantes). Esgotado para visitantes.

BRINQUE COM OS MASCOTES DOS CLUBES NO JOGO DA MEMÓRIA